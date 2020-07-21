В Луцке задержали мужчину, захватившего рейсовый автобус

По факту произошедшего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт». Ранее МВД сообщило, что переговоры с злоумышленником были затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорил только общие фразы о борьбе с системой и анархии. По официальным данным, в автобусе находились от 10 до 20 человек. Подозреваемым в захвате автобуса является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.