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В Луцке задержали мужчину, захватившего рейсовый автобус

Ведомости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Twitter о задержании мужчины, захватившего в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами. Злоумышленник был задержан в ходе штурма. Во время спецоперации произошел взрыв, были слышны выстрелы. По словам Авакова, все заложники живы. Они покинули автобус.

Ранее злоумышленник отпустил трех заложников. Он сделал это после того, как по его требованию президент Украины Владимир Зеленский разместил в Facebook видео с просьбой к украинцам посмотреть фильм «Земляне» 2005 г.

В свою очередь замруководителя МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что один из заложников оказался ранен. Ему была оказана медицинская помощь — «рана перевязана».

По факту произошедшего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт». Ранее МВД сообщило, что переговоры с злоумышленником были затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорил только общие фразы о борьбе с системой и анархии. По официальным данным, в автобусе находились от 10 до 20 человек. Подозреваемым в захвате автобуса является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Ранее по теме: Захват заложников в украинском Луцке. Фотографии с места ЧП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных