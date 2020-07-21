В Луцке задержали мужчину, захватившего рейсовый автобус
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Twitter о задержании мужчины, захватившего в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами. Злоумышленник был задержан в ходе штурма. Во время спецоперации произошел взрыв, были слышны выстрелы. По словам Авакова, все заложники живы. Они покинули автобус.
В свою очередь замруководителя МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что один из заложников оказался ранен. Ему была оказана медицинская помощь — «рана перевязана».
По факту произошедшего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт». Ранее МВД сообщило, что переговоры с злоумышленником были затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорил только общие фразы о борьбе с системой и анархии. По официальным данным, в автобусе находились от 10 до 20 человек. Подозреваемым в захвате автобуса является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.