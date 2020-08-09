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ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

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Президентские выборы в Белоруссии состоялись, передает «РИА Новости» сообщение Центризбиркома страны. По данным ЦИК, явка избирателей на 12.00 местного времени превысила 54,57% от числа избирателей. Это больше 50%, необходимых для признания выборов.

Из-за четырех дней досрочного голосования на момент открытия избирательных участков утром 9 августа явка уже составляла, по данным ЦИК, около 42%. Выборы уже были признаны состоявшимися в Гомельской и Могилевской областях.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Основным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на этих выборах выступает жена блогера Сергея Тихановского Светлана, которой помогают штабы снятых с выборов кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сам Лукашенко уже проголосовал утром 9 августа, заявив: «Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» (цитата по ТАСС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных