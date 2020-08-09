ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися
Президентские выборы в Белоруссии состоялись, передает «РИА Новости» сообщение Центризбиркома страны. По данным ЦИК, явка избирателей на 12.00 местного времени превысила 54,57% от числа избирателей. Это больше 50%, необходимых для признания выборов.
Из-за четырех дней досрочного голосования на момент открытия избирательных участков утром 9 августа явка уже составляла, по данным ЦИК, около 42%. Выборы уже были признаны состоявшимися в Гомельской и Могилевской областях.
9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Основным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на этих выборах выступает жена блогера Сергея Тихановского Светлана, которой помогают штабы снятых с выборов кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сам Лукашенко уже проголосовал утром 9 августа, заявив: «Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» (цитата по ТАСС).