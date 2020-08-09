ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Основным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на этих выборах выступает жена блогера Сергея Тихановского Светлана, которой помогают штабы снятых с выборов кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Сам Лукашенко уже проголосовал утром 9 августа, заявив: «Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» (цитата по ТАСС).