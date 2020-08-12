Госсекретарь США назвал выборы в Белоруссии «несправедливыми»
Президентские выборы в Белоруссии были «несправедливыми», заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Праге.
«У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше», — цитирует главу Госдепа ТАСС.
Помпео также добавил, что американская администрация продолжит оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.
Протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Ранее возмущение по поводу ситуации в стране выразили в ЕС.