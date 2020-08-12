Госсекретарь США назвал выборы в Белоруссии «несправедливыми»

«У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше», — цитирует главу Госдепа ТАСС.