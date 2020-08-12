В посольстве России рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах
Посольство России в Минске работает над освобождением 33 россиян, которых задержали в Белоруссии до президентских выборов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника дипмиссии.
«Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в тюрьме "Жодино". Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой. Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают», — сказали агентству в посольстве.
В дипмиссии отметили, что работа над возвращением россиян, которых задержали во время протестов в Белоруссии также ведется. В посольстве подчеркнули, что «таких людей много. Они могут находиться в разных местах. При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется».
Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что 33 россиян могут отпустить до конца текущей недели. Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.