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В посольстве России рассказали о задержанных до выборов в Белоруссии россиянах

Ведомости

Посольство России в Минске работает над освобождением 33 россиян, которых задержали в Белоруссии до президентских выборов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника дипмиссии. 

«Работа в этом направлении ведется, прикладываются все усилия... Они находятся сейчас в тюрьме "Жодино". Мы работаем над тем, чтобы они скорее могли вернуться домой. Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают», — сказали агентству в посольстве.

В дипмиссии отметили, что работа над возвращением россиян, которых задержали во время протестов в Белоруссии также ведется. В посольстве подчеркнули, что «таких людей много. Они могут находиться в разных местах. При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что 33 россиян могут отпустить до конца текущей недели. Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.

Ранее по теме: СК Белоруссии связал задержанных россиян с соперником Лукашенко на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных