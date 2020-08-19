Кремль обеспокоен агрессией к российским журналистам в Белоруссии

11 августа в Минске были задержаны российские журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов, на следующий день этот факт подтвердил Следственный комитет Белоруссии. Оба журналиста проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. 12 августа «РИА Новости» сообщило о возвращении Рогова в Россию. 15 августа Важенков был отпущен на свободу под обязательство о явке, 18 августа его госпитализировали в Минске после полученных травм, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста.