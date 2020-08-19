Кремль обеспокоен агрессией к российским журналистам в Белоруссии
Кремль обеспокоен грубостью со стороны представителей белорусских правоохранительных органов в отношении российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы», ‒ сказал он и добавил, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для интересов России.
При этом Песков подчеркнул, что журналистам важно иметь соответствующую аккредитацию, так как ее отсутствие «существенно ослабляет их юридические позиции».
11 августа в Минске были задержаны российские журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов, на следующий день этот факт подтвердил Следственный комитет Белоруссии. Оба журналиста проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. 12 августа «РИА Новости» сообщило о возвращении Рогова в Россию. 15 августа Важенков был отпущен на свободу под обязательство о явке, 18 августа его госпитализировали в Минске после полученных травм, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста.
Акции протеста и забастовки рабочих проходят в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны, в которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%.