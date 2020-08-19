Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль обеспокоен агрессией к российским журналистам в Белоруссии

Ведомости

Кремль обеспокоен грубостью со стороны представителей белорусских правоохранительных органов в отношении российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы», ‒ сказал он и добавил, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для интересов России.

При этом Песков подчеркнул, что журналистам важно иметь соответствующую аккредитацию, так как ее отсутствие «существенно ослабляет их юридические позиции».

Ранее по теме: Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

11 августа в Минске были задержаны российские журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов, на следующий день этот факт подтвердил Следственный комитет Белоруссии. Оба журналиста проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. 12 августа «РИА Новости» сообщило о возвращении Рогова в Россию. 15 августа Важенков был отпущен на свободу под обязательство о явке, 18 августа его госпитализировали в Минске после полученных травм, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста.

Акции протеста и забастовки рабочих проходят в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны, в которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,08% голосов, тогда как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных