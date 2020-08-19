Лукашенко поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, передает «БелТА».
«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения», ‒ сказал Лукашенко.
Президент добавил, что особо нужно контролировать гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске».
На проправительственном митинге 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли. С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1%.