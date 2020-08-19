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Лукашенко поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, передает «БелТА».

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения», ‒ сказал Лукашенко.

Президент добавил, что особо нужно контролировать гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске».

На проправительственном митинге 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. В пресс-службе НАТО заявление Лукашенко опровергли. С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных