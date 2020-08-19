Меркель заявила о нескольких отказах Лукашенко от телефонного разговора

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», ‒ рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС. Она также заявила, что после отказа от разговора не может быть посредником в Белоруссии.