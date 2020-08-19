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Меркель заявила о нескольких отказах Лукашенко от телефонного разговора

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но тот отказался взять трубку, сообщает «РИА Новости».

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», ‒ рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС. Она также заявила, что после отказа от разговора не может быть посредником в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что президент на данный момент не видит необходимости в разговоре с Меркель, так как эффект от него, скорее всего, будет отрицательным. Также Лукашенко попросил президента России Владимира Путина, который ранее обсуждал с Меркель политическую ситуацию в Белоруссии по телефону, передать канцлеру Германии просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики.

Ранее по теме: Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных