Меркель заявила о нескольких отказах Лукашенко от телефонного разговора
Канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но тот отказался взять трубку, сообщает «РИА Новости».
«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», ‒ рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС. Она также заявила, что после отказа от разговора не может быть посредником в Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что президент на данный момент не видит необходимости в разговоре с Меркель, так как эффект от него, скорее всего, будет отрицательным. Также Лукашенко попросил президента России Владимира Путина, который ранее обсуждал с Меркель политическую ситуацию в Белоруссии по телефону, передать канцлеру Германии просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики.