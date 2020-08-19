Байден призвал США поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Белоруссии
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден считает, что американская сторона должна поддержать призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к справедливым выборам. Об этом Байден заявил на своей странице в Twitter.
«Отважные граждане Белоруссии демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, ‒ дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров», ‒ написал он.
Ранее 17 августа ситуацию в Белоруссии впервые прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим. Также американский лидер выразил желание обсудить массовые протесты в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В ЕС не признали результаты выборов и объявили, что введут санкции против белорусских должностных лиц, а также рассмотрят возможность их введения в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.