Байден призвал США поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Белоруссии

«Отважные граждане Белоруссии демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, ‒ дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров», ‒ написал он.