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Байден призвал США поддержать призыв Тихановской к честным выборам в Белоруссии

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Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден считает, что американская сторона должна поддержать призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к справедливым выборам. Об этом Байден заявил на своей странице в Twitter.

«Отважные граждане Белоруссии демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, ‒ дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров», ‒ написал он.

Ранее 17 августа ситуацию в Белоруссии впервые прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ситуацию ужасной и заявил, что США внимательно следят за происходящим. Также американский лидер выразил желание обсудить массовые протесты в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В ЕС не признали результаты выборов и объявили, что введут санкции против белорусских должностных лиц, а также рассмотрят возможность их введения в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее по теме: ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных