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Александру Лукашенко могут запретить въезд в Литву

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Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило издание LRT со ссылкой на министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Документ передан на утверждение МВД Литвы.

«Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры — ОМОН, КГБ, избирательная комиссия»,— сказал Линкявичюс (цитата по Delfi).

Ранее ЕС объявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и что в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрит возможность их введения в отношении Лукашенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook, что Белоруссия получила «железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси».

Ранее по теме: ЕС рассмотрит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил набравший 80,08% голосов Александр Лукашенко, в Белоруссии проходят акции протеста и забастовки рабочих. По итогам саммита лидеры стран ЕС выразили солидарность с протестующими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных