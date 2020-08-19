Александру Лукашенко могут запретить въезд в Литву

«Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры — ОМОН, КГБ, избирательная комиссия»,— сказал Линкявичюс (цитата по Delfi).