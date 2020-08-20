В белорусской оппозиции отреагировали на возбуждение дела о захвате власти

Координационный совет предложила создать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов президента с участием международных наблюдателей. В совет вошли семь человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие.