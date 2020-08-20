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В белорусской оппозиции отреагировали на возбуждение дела о захвате власти

Ведомости

Создание Координационного совета оппозиции Белоруссии не является нарушением законодательства, заявил юрист и член Координационного совета Максим Знак в ответ на возбуждение уголовного дела по статье о захвате власти. Об этом сообщает портал Tut.by.

«Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона», – сказал Знак.

По мнению представителей совета, его создание не подпадает под соответствующую уголовную статью, так как он не распространял призывов к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству и других угрожающих суверенитету Белоруссии действий.

Ранее сегодня генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что прокуратура республики после создания Координационного совета возбудила уголовное дело по статье 361 УК РБ «Захват власти».

Координационный совет предложила создать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов президента с участием международных наблюдателей. В совет вошли семь человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии – это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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