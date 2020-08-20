В белорусской оппозиции отреагировали на возбуждение дела о захвате власти
Создание Координационного совета оппозиции Белоруссии не является нарушением законодательства, заявил юрист и член Координационного совета Максим Знак в ответ на возбуждение уголовного дела по статье о захвате власти. Об этом сообщает портал Tut.by.
«Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона», – сказал Знак.
По мнению представителей совета, его создание не подпадает под соответствующую уголовную статью, так как он не распространял призывов к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, измене государству и других угрожающих суверенитету Белоруссии действий.
Ранее сегодня генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что прокуратура республики после создания Координационного совета возбудила уголовное дело по статье 361 УК РБ «Захват власти».
Координационный совет предложила создать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов президента с участием международных наблюдателей. В совет вошли семь человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова, Максим Знак и другие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии – это попытка захвата власти в стране. По его словам, программа оппозиционного штаба на период до 2030 г. предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.