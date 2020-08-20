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Путин: скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах России и ЕС

Ведомости

Президент России Владимир Путин 20 августа провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговора Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза, говорится на сайте Кремля.

Также российский президент отметил контрпродуктивность оказания давления на руководство Белоруссии и вмешательства в дела страны.

Переговоры между Путиным и Мишелем 20 августа стали вторыми за 3 дня. Предыдущий разговор состоялся 18 августа.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.

Ранее по теме: Кремль раскрыл детали разговора Путина и Макрона о Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных