Путин: скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах России и ЕС

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.