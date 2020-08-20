Путин: скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах России и ЕС
Президент России Владимир Путин 20 августа провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговора Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза, говорится на сайте Кремля.
Также российский президент отметил контрпродуктивность оказания давления на руководство Белоруссии и вмешательства в дела страны.
Переговоры между Путиным и Мишелем 20 августа стали вторыми за 3 дня. Предыдущий разговор состоялся 18 августа.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. В ходе акций было зафиксировано применение насилия к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская –10,1%.