В NASA заявили об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки
Утечка на Международной космической станции (МКС) не представляет непосредственной опасности для экипажа или космической станции, заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Утечка все еще находится в пределах допустимых технических характеристик сегмента», — подчеркнули в ведомстве. В агентстве пояснили, что все люки космической станции будут закрыты в эти выходные для того, чтобы диспетчеры миссии могли внимательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест поможет определить, в каком модуле наблюдается более высокий уровень утечки, добавили в NASA.
Ранее «Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита.