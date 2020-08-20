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В NASA заявили об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки

Ведомости

Утечка на Международной космической станции (МКС) не представляет непосредственной опасности для экипажа или космической станции, заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Утечка все еще находится в пределах допустимых технических характеристик сегмента», — подчеркнули в ведомстве. В агентстве пояснили, что все люки космической станции будут закрыты в эти выходные для того, чтобы диспетчеры миссии могли внимательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест поможет определить, в каком модуле наблюдается более высокий уровень утечки, добавили в NASA.

Ранее «Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита.

Ранее по теме: «Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных