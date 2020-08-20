В NASA заявили об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки

«Утечка все еще находится в пределах допустимых технических характеристик сегмента», — подчеркнули в ведомстве. В агентстве пояснили, что все люки космической станции будут закрыты в эти выходные для того, чтобы диспетчеры миссии могли внимательно следить за давлением воздуха в каждом модуле. Тест поможет определить, в каком модуле наблюдается более высокий уровень утечки, добавили в NASA.