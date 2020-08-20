«Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС

«По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», – сказали в госкорпорации. В ведомстве уточнили, что данная процедура является совместным решением групп управления американского и российского сегментов МКС.