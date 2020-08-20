«Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС
Экипаж Международной космической станции (МКС) изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки воздуха в американском сегменте станции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», – сказали в госкорпорации. В ведомстве уточнили, что данная процедура является совместным решением групп управления американского и российского сегментов МКС.
«Никакой угрозы для экипажа и станции нет», – подчеркнули в госкорпорации.
По словам источника агентства, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. «Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», – сказал собеседник агентства.