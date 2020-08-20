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«Роскосмос» подтвердил утечку воздуха в американском сегменте МКС

Ведомости

Экипаж Международной космической станции (МКС) изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки воздуха в американском сегменте станции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», – сказали в госкорпорации. В ведомстве уточнили, что данная процедура является совместным решением групп управления американского и российского сегментов МКС.

«Никакой угрозы для экипажа и станции нет», – подчеркнули в госкорпорации.

По словам источника агентства, одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. «Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», – сказал собеседник агентства.

Ранее по теме: Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных