Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой, но на видео запечатлено не только оно. «Через 9‒12 секунд появляются пять объектов, летящих рядом с таким же расстоянием. Как вы думаете, что это такое? Метеоры, спутники или?..» ‒ прокомментировал он. По его словам, реальное время наблюдения составляло 52 сек.