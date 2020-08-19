Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Российский космонавт Иван Вагнер, находясь на борту Международной космической станции (МКС), снял видео, на которое попали пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Кадры опубликованы в Twitter космонавта.
Он пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой, но на видео запечатлено не только оно. «Через 9‒12 секунд появляются пять объектов, летящих рядом с таким же расстоянием. Как вы думаете, что это такое? Метеоры, спутники или?..» ‒ прокомментировал он. По его словам, реальное время наблюдения составляло 52 сек.
Space guests, or how I filmed the new time-lapse.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020
The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU
Вагнер добавил, что информация о видеоматериале доведена до руководства госкорпорации «Роскосмос». Сами кадры переданы для анализа в институт ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.