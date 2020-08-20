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Макрон: Евросоюз не желает повторения в Белоруссии украинского сценария

Ведомости

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Макрон также высказался о необходимости диалога между властями, оппозицией и гражданским обществом в Белоруссии. По его словам, республика должна самостоятельно это организовать. При этом президент Франции подчеркнул готовность Евросоюза стать посредником.

«Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», – сказал он.

Ранее Меркель сообщила, что главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии. Она отмечала, что сыграть роль во внутрибелорусском диалоге могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее по теме: Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных