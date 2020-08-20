Макрон: Евросоюз не желает повторения в Белоруссии украинского сценария
Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.
Макрон также высказался о необходимости диалога между властями, оппозицией и гражданским обществом в Белоруссии. По его словам, республика должна самостоятельно это организовать. При этом президент Франции подчеркнул готовность Евросоюза стать посредником.
«Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество», – сказал он.
Ранее Меркель сообщила, что главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии. Она отмечала, что сыграть роль во внутрибелорусском диалоге могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).