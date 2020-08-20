Макрон: Евросоюз не желает повторения в Белоруссии украинского сценария

Ранее Меркель сообщила, что главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии. Она отмечала, что сыграть роль во внутрибелорусском диалоге могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).