Следствие попросило продлить арест Фургала до 9 декабря

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала в виде содержания под стражей до 9 декабря», ‒ сообщили в Басманном суде. Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.