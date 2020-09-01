Следствие попросило продлить арест Фургала до 9 декабря
Басманный суд Москвы 3 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря. Ходатайство уже поступило в суд.
«В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала в виде содержания под стражей до 9 декабря», ‒ сообщили в Басманном суде. Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Во вторник, 31 августа, Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г., сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.
Ранее Басманный суд наложил арест на $400 000, принадлежащих родственнице Фургала Олесе Киреевой. До этого в качестве обеспечительной меры были арестованы денежные средства экс-губернатора в размере более 3 млн руб. и две машины ‒ Toyota Land Cruiser и Lexus.