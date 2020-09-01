Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота был поднят для перехвата самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», ‒ сказали в национальном центре. Самолет обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря.
28 августа российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем. В НАТО заявили что он нарушил воздушное пространство альянса. В Минобороны опровергли нарушение воздушных границ Дании и других государств.