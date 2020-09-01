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Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение

Ведомости

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение. Это произошло в ходе переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб двух стран при участии директора департамента по авиации минтранса Белоруссии Артема Сикорского, сообщили в пресс-службе министерства.

«С Российской Федерацией достигнута договоренность о поэтапном возобновлении транспортного сообщения», ‒ говорится в сообщении.

Участники переговоров выработали дальнейшие шаги по возобновлению воздушного сообщения между странами, подписав соответствующий протокол. Российская сторона отметила, что принимаемые гражданской авиацией Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам, добавили в пресс-службе.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных