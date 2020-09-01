Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение. Это произошло в ходе переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб двух стран при участии директора департамента по авиации минтранса Белоруссии Артема Сикорского, сообщили в пресс-службе министерства.
«С Российской Федерацией достигнута договоренность о поэтапном возобновлении транспортного сообщения», ‒ говорится в сообщении.
Участники переговоров выработали дальнейшие шаги по возобновлению воздушного сообщения между странами, подписав соответствующий протокол. Российская сторона отметила, что принимаемые гражданской авиацией Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам, добавили в пресс-службе.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.