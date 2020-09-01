Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закрытие границ

Ранее Венгрия объявила, что закроет свои границы для иностранцев с 1 сентября для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщало Reuters. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 сентября, количество случаев коронавируса в Венгрии составляет 6257 человек. С начала пандемии в стране умерли 616 человек.