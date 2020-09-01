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Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закрытие границ

Ведомости

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Венгрия должна отменить решение о закрытии границ в связи с тем, что это не соответствует принципам законодательства Евросоюза.

«Любые меры, которые не соответствуют основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно, должны быть немедленно отменены», ‒ написала еврокомиссар в Twitter, отметив, что отправила письмо венгерскому правительству, в котором напомнила о важности отсутствия дискриминации по отношению ко всем гражданам ЕС и целостности Шенгенской зоны.

«Вскоре мы поговорим с нашими соответствующими венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию», ‒ добавила Юханссон.

Ранее Венгрия объявила, что закроет свои границы для иностранцев с 1 сентября для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщало Reuters. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 сентября, количество случаев коронавируса в Венгрии составляет 6257 человек. С начала пандемии в стране умерли 616 человек.

Ранее по теме: Венгрия закроет границы для иностранцев с 1 сентября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных