Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закрытие границ
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Венгрия должна отменить решение о закрытии границ в связи с тем, что это не соответствует принципам законодательства Евросоюза.
«Любые меры, которые не соответствуют основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно, должны быть немедленно отменены», ‒ написала еврокомиссар в Twitter, отметив, что отправила письмо венгерскому правительству, в котором напомнила о важности отсутствия дискриминации по отношению ко всем гражданам ЕС и целостности Шенгенской зоны.
«Вскоре мы поговорим с нашими соответствующими венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию», ‒ добавила Юханссон.
Ранее Венгрия объявила, что закроет свои границы для иностранцев с 1 сентября для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщало Reuters. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 сентября, количество случаев коронавируса в Венгрии составляет 6257 человек. С начала пандемии в стране умерли 616 человек.