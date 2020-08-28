Венгрия закроет границы для иностранцев с 1 сентября
Венгрия закроет свои границы для иностранцев с 1 сентября для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, сообщает Reuters.
«Число инфицированных увеличилось, и большинство случаев из них привезены из-за границы», — сказал Гуляш на пресс-конференции.
По его словам, венгры, возвращающиеся из-за границы, будут помещены на карантин или должны предоставить два отрицательных теста на COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 августа, количество случаев коронавируса в Венгрии составляет 5 511 человек. С начала пандемии умерли 614 граждан страны.