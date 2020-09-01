В Минобороны заявили о втором за день перехвате самолета НАТО
Российский Су-27 из состава авиации ПВО Балтийского флота перехватил самолет-разведчик ВВС Германии над Балтийским морем, сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной при Минобороны.
Как рассказали агентству, российский истребитель перехватил немецкий самолет-разведчик Р-3С Orion. Нарушения воздушной границы допущено не было. После перехвата Су-27 вернулся на базу.
Ранее сегодня российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, который летел над нейтральными водами. Российскую границу он не нарушил.