Дания вызвала российского посла из-за данных о нарушении границы
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла России в королевстве Владимира Бардина из-за данных о нарушении Россией воздушного пространства страны над островом Борнхольм, следует из сообщения на сайте МИД королевства.
«Министр иностранных дел Йеппе Кофод вызвал посла России на встречу с руководителем внешней политики МИД. Это ответ на нарушение Россией воздушного пространства Дании на Борнхольме 28 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
Кофод отметил, что серьезно относится к недопустимости нарушения воздушного пространства Дании Россией, это не должно повториться. «Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов», — подчеркнул он.
Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 поздно вечером 28 августа перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса. Минобороны России опровергло нарушение границ Дании российским истребителем.