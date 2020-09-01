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Дания вызвала российского посла из-за данных о нарушении границы

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла России в королевстве Владимира Бардина из-за данных о нарушении Россией воздушного пространства страны над островом Борнхольм, следует из сообщения на сайте МИД королевства.

«Министр иностранных дел Йеппе Кофод вызвал посла России на встречу с руководителем внешней политики МИД. Это ответ на нарушение Россией воздушного пространства Дании на Борнхольме 28 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

Кофод отметил, что серьезно относится к недопустимости нарушения воздушного пространства Дании Россией, это не должно повториться. «Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 поздно вечером 28 августа перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса. Минобороны России опровергло нарушение границ Дании российским истребителем.

Ранее по теме: Минобороны опровергло нарушение границ Дании российским истребителем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных