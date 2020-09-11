Мишустин уволил экс-сенатора Бокову с поста замглавы Минкомсвязи

Бокова стала членом Совета Федерации (СФ) от Саратовской области в 2012 г. Она была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, в 2013 г. избрана замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В 2017 г. вошла в комиссию по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела России. В конце января 2020 г. Бокова назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в чине статс-секретаря.