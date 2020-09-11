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Мишустин уволил экс-сенатора Бокову с поста замглавы Минкомсвязи

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Правительство освободило Людмилу Бокову от должности статс-секретаря — заместителя главы Минкомсвязи по ее просьбе. Такое распоряжение подписал премьер-Михаил Мишустин.

«Освободить Бокову Людмилу Николаевну от должности статс-секретаря — заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Сама Бокова сообщила, что переходит на должность руководителя Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения, пишет ТАСС. Причины ухода с поста замминистра она не сообщила.

Бокова стала членом Совета Федерации (СФ) от Саратовской области в 2012 г. Она была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике, в 2013 г. избрана замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В 2017 г. вошла в комиссию по предотвращению иностранного вмешательства во внутренние дела России. В конце января 2020 г. Бокова назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в чине статс-секретаря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных