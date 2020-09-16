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Оппозиция Белоруссии подготовит санкционный «список Колесниковой»

Ведомости

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала подготовку санкционного «списка Колесниковой». Об этом она сказала в интервью украинскому изданию lb.ua.

«Да, конечно, появится», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос, появится ли санкционный список имени Колесниковой.

«Думаю, что все это будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении», – отметила она, отвечая на вопрос о призыве к мировому сообществу создать такой санкционный список.

По ее словам, сейчас от оппозиции в стране требуются более радикальные шаги. «Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги», – заявила Тихановская.

9 сентября члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.

Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных