Оппозиция Белоруссии подготовит санкционный «список Колесниковой»
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала подготовку санкционного «списка Колесниковой». Об этом она сказала в интервью украинскому изданию lb.ua.
«Да, конечно, появится», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос, появится ли санкционный список имени Колесниковой.
«Думаю, что все это будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении», – отметила она, отвечая на вопрос о призыве к мировому сообществу создать такой санкционный список.
По ее словам, сейчас от оппозиции в стране требуются более радикальные шаги. «Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги», – заявила Тихановская.
9 сентября члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.
Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.
Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране.