Оппозиция Белоруссии подготовит санкционный «список Колесниковой»

«Думаю, что все это будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении», – отметила она, отвечая на вопрос о призыве к мировому сообществу создать такой санкционный список.