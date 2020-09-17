Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», – заявила Тихановская. Она добавила, что над идентификацией причастных к применению насилия ее команда работает вместе с правозащитниками.
«Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», – пообещала Тихановская. Она пояснила, что список будет назван именем Александра Тарайковского, который стал первой жертвой столкновений с белорусскими силовиками. Тихановская призвала белорусских правоохранителей остановить репрессии против политических активистов и демонстрантов и «перейти на сторону белорусского народа». «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», – заключила она.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, они продолжаются до сих пор. За все время полиция задержала более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.
Накануне Тихановская анонсировала подготовку санкционного списка имени члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, арестованной по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета.