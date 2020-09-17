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Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

Ведомости

Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», – заявила Тихановская. Она добавила, что над идентификацией причастных к применению насилия ее команда работает вместе с правозащитниками.

«Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», – пообещала Тихановская. Она пояснила, что список будет назван именем Александра Тарайковского, который стал первой жертвой столкновений с белорусскими силовиками. Тихановская призвала белорусских правоохранителей остановить репрессии против политических активистов и демонстрантов и «перейти на сторону белорусского народа». «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», – заключила она.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, они продолжаются до сих пор. За все время полиция задержала более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.

Накануне Тихановская анонсировала подготовку санкционного списка имени члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, арестованной по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета.

Ранее по теме: Оппозиция Белоруссии подготовит санкционный «список Колесниковой»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных