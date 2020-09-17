Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

«Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», – пообещала Тихановская. Она пояснила, что список будет назван именем Александра Тарайковского, который стал первой жертвой столкновений с белорусскими силовиками. Тихановская призвала белорусских правоохранителей остановить репрессии против политических активистов и демонстрантов и «перейти на сторону белорусского народа». «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», – заключила она.