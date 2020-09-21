Разработчик «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама – президент США с 2009 г. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», – ответил Ефремов.