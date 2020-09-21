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Разработчик «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий

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Автор гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов заявил, что российские ученые начали эксперименты с гиперзвуком еще во времена Советского Союза, пишет «Российская газета». Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия.

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама – президент США с 2009 г. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», – ответил Ефремов.

19 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что Ефремов является создателем гиперзвукового боевого блока «Авангард». Путин отметил, что с декабря 2019 г. первый полк ракет, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.

Носителем гиперзвукового боевого блока «Авангард» является советская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования УР-100УТТХ. Блок «Авангард» 15Ю71 («изделие 4202») разработан в реутовском НПО машиностроения. Впервые о нем публично рассказал президент Владимир Путин 1 марта 2018 г. в своем послании Федеральному собранию: главным отличием «Авангарда» от традиционных боевых блоков МБР, которые перемещаются по баллистической траектории, является возможность осуществлять маневры в атмосфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных