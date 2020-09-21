Разработчик «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий
Автор гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов заявил, что российские ученые начали эксперименты с гиперзвуком еще во времена Советского Союза, пишет «Российская газета». Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия.
«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама – президент США с 2009 г. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», – ответил Ефремов.
19 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что Ефремов является создателем гиперзвукового боевого блока «Авангард». Путин отметил, что с декабря 2019 г. первый полк ракет, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.
Носителем гиперзвукового боевого блока «Авангард» является советская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования УР-100УТТХ. Блок «Авангард» 15Ю71 («изделие 4202») разработан в реутовском НПО машиностроения. Впервые о нем публично рассказал президент Владимир Путин 1 марта 2018 г. в своем послании Федеральному собранию: главным отличием «Авангарда» от традиционных боевых блоков МБР, которые перемещаются по баллистической траектории, является возможность осуществлять маневры в атмосфере.