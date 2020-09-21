Тихановская предложила Европарламенту собственный санкционный список

Во время своей речи она также показала фотографии белорусов, которые участвовали в мирных акциях протеста и подверглись насилию, и призвала страны Евросоюза рассмотреть возможность проведения уголовного расследования против тех, кто участвовал в насилии и пытках. Кроме того, Тихановская попросила ЕС подумать над созданием международной коалиции, которая способствовала бы ведению переговоров между действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и народом страны. Она подчеркнула, что сейчас глава государства отказывается идти на диалог с Координационном советом оппозиции, который Европарламент на прошлой неделе признал временным официальным представителем белорусов.