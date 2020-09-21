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Тихановская предложила Европарламенту собственный санкционный список

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская составила собственный список высокопоставленных лиц, которые, по ее мнению, несут ответственность за насилие против мирных граждан и должны подвергнуться европейским санкциям. Об этом она заявила в ходе выступления в комитете по иностранным делам Европейского парламента.

«Я составила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли были быть приняты в рамках акта «Магнитского ЕС», ‒ сказала Тихановская. 

Во время своей речи она также показала фотографии белорусов, которые участвовали в мирных акциях протеста и подверглись насилию, и призвала страны Евросоюза рассмотреть возможность проведения уголовного расследования против тех, кто участвовал в насилии и пытках. Кроме того, Тихановская попросила ЕС подумать над созданием международной коалиции, которая способствовала бы ведению переговоров между действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и народом страны. Она подчеркнула, что сейчас глава государства отказывается идти на диалог с Координационном советом оппозиции, который Европарламент на прошлой неделе признал временным официальным представителем белорусов. 

С 9 августа в Белоруссии проходят протесты против итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов против 10,09% у Тихановской. За все время протестных акций правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.

Ранее по теме: Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

Страны ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом. 19 августа они объявили, что введут санкции в отношении тех, кто, по их мнению, виновен в фальсификации результатов выборов и жестокости по отношению к мирному населению. На этой неделе европейские страны скоординированно с США намерены анонсировать санкции. Россия признала Лукашенко законным президентом Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных