Тихановская предложила Европарламенту собственный санкционный список
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская составила собственный список высокопоставленных лиц, которые, по ее мнению, несут ответственность за насилие против мирных граждан и должны подвергнуться европейским санкциям. Об этом она заявила в ходе выступления в комитете по иностранным делам Европейского парламента.
«Я составила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли были быть приняты в рамках акта «Магнитского ЕС», ‒ сказала Тихановская.
Во время своей речи она также показала фотографии белорусов, которые участвовали в мирных акциях протеста и подверглись насилию, и призвала страны Евросоюза рассмотреть возможность проведения уголовного расследования против тех, кто участвовал в насилии и пытках. Кроме того, Тихановская попросила ЕС подумать над созданием международной коалиции, которая способствовала бы ведению переговоров между действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и народом страны. Она подчеркнула, что сейчас глава государства отказывается идти на диалог с Координационном советом оппозиции, который Европарламент на прошлой неделе признал временным официальным представителем белорусов.
С 9 августа в Белоруссии проходят протесты против итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов против 10,09% у Тихановской. За все время протестных акций правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.
Страны ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом. 19 августа они объявили, что введут санкции в отношении тех, кто, по их мнению, виновен в фальсификации результатов выборов и жестокости по отношению к мирному населению. На этой неделе европейские страны скоординированно с США намерены анонсировать санкции. Россия признала Лукашенко законным президентом Белоруссии.