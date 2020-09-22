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Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса

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Китай категорически отвергает все безосновательные обвинения в свой адрес в распространении коронавирусной инфекции, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа. 

«Нам нужно укреплять взаимную уверенность друг в друге и доверие, а не распространять политический вирус. Китай решительно отвергает беспочвенные обвинения в адрес Китая. Эти обвинения абсолютно безосновательны», ‒ сказал Цзюнь, добавив, что мир нуждается в большей солидарности и укреплении сотрудничества.

Ранее в ходе выступления в ООН президент США Дональд Трамп призвал международный альянс привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса в мире. По его словам, КНР, узнав о вирусе, не закрыла международное авиасообщение, а также распространила ложные сведения, что вирус не передается от человека к человеку, а также о невозможности лиц с бессимптомным течением болезни заражать других.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань. ВОЗ признала распространение вируса пандемией в марте 2020 г. Согласно статистике на сайте Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболели более 31 млн человек. Больше всего ‒ в США, где число случаев заражений почти достигло 7 млн. В Китае таких, по официальным данным, ‒ более 90 000. При этом свыше 965 000 человек в мире умерли от коронавируса.

Ранее по теме: Трамп в ООН обвинил Китай в распространении коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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