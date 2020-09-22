Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань. ВОЗ признала распространение вируса пандемией в марте 2020 г. Согласно статистике на сайте Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболели более 31 млн человек. Больше всего ‒ в США, где число случаев заражений почти достигло 7 млн. В Китае таких, по официальным данным, ‒ более 90 000. При этом свыше 965 000 человек в мире умерли от коронавируса.