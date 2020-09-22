Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса
Китай категорически отвергает все безосновательные обвинения в свой адрес в распространении коронавирусной инфекции, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа.
«Нам нужно укреплять взаимную уверенность друг в друге и доверие, а не распространять политический вирус. Китай решительно отвергает беспочвенные обвинения в адрес Китая. Эти обвинения абсолютно безосновательны», ‒ сказал Цзюнь, добавив, что мир нуждается в большей солидарности и укреплении сотрудничества.
Ранее в ходе выступления в ООН президент США Дональд Трамп призвал международный альянс привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса в мире. По его словам, КНР, узнав о вирусе, не закрыла международное авиасообщение, а также распространила ложные сведения, что вирус не передается от человека к человеку, а также о невозможности лиц с бессимптомным течением болезни заражать других.
Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань. ВОЗ признала распространение вируса пандемией в марте 2020 г. Согласно статистике на сайте Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболели более 31 млн человек. Больше всего ‒ в США, где число случаев заражений почти достигло 7 млн. В Китае таких, по официальным данным, ‒ более 90 000. При этом свыше 965 000 человек в мире умерли от коронавируса.