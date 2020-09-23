Следственный комитет Белоруссии разблокирует счета PandaDoc
Следственный комитет Белоруссии снял арест со счетов IT-компании PandaDoc и разблокирует их, сообщил изданию Tut.by адвокат Антон Гашинский. По его словам, PandaDoc сама попросила СК разблокировать счета компании, чтобы выплатить зарплату 250 сотрудникам в минском офисе, а также погасить арендные и другие платежи после того, как сооснователь компании Микита Микадо заявил о прекращении проекта помощи уволившимся во время протестов силовикам.
«Следственный комитет пошел навстречу ‒ дал разрешение провести такие выплаты. После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда», ‒ сказал Гашинский.
Он пояснил, что СК удовлетворил просьбу о снятии ареста со счетов, но не уточнил перечисленную сумму. По словам Гашинского, у компании «начинает выстраиваться диалог» с властями, но белорусский офис, скорее всего, «спасти не удастся».
16 сентября сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил, что приостанавливает программу материальной помощи силовикам, уволившимся из органов внутренних дел Белоруссии во время протестов против результатов выборов 9 сентября. Он принял это решение после того, как в начале сентября четырех сотрудников компании арестовали и обвинили в хищениях в особо крупном размере (эквивалент 3 млн руб.). Им грозит 12 лет лишения свободы. Тогда в компании заявили, что счета ее белорусского подразделения арестованы.
После этого PandaDoc заявила о начале процесса релокации своего минского офиса в другую страну в целях безопасности.
PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР.