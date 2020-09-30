Фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы Московского кинофестиваля

«Меня удручает, что фестивалю легче подстроиться под политическую ситуацию, чем популяризировать искусство кинематографа. Фильм "Врата в Рай" не несет ни ненависти, ни пропаганды — наоборот, если мои картины и пропагандируют что-то, то только мир. Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, чтобы их не коснулись отголоски войны», — написал он.