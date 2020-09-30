Фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы Московского кинофестиваля
Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы показ киноленты Дживана Аветисяна «Врата в рай», которая повествует о конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал «Интерфаксу» программный директор кинофестиваля Кирилл Разлогов.
По его словам, организаторы приняли такое решение для того, чтобы не допустить столкновений между армянами и азербайджанцами в Москве.
«Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая. Это такая мера предосторожности по отношению к картине, которая напрямую связана с Карабахом», — сказал Разлогов.
Режиссер киноленты Дживан Аветисян отреагировал на решение организаторов ММКФ на своей странице в Instagram.
«Меня удручает, что фестивалю легче подстроиться под политическую ситуацию, чем популяризировать искусство кинематографа. Фильм "Врата в Рай" не несет ни ненависти, ни пропаганды — наоборот, если мои картины и пропагандируют что-то, то только мир. Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, чтобы их не коснулись отголоски войны», — написал он.
Ранее организаторы ММКФ отказали послу Азербайджана в РФ в требовании исключить фильм из фестивальной внеконкурсной программы.
ММКФ пройдет с 1 по 8 октября, в конкурсной программе будут представлены 13 фильмов.
Нагорный Карабах — регион Закавказья, расположенный в восточной части Армянского нагорья. Исторически был населен армянами и входил в состав Великой Армении. Впоследствии территория стала заселяться мусульманами, правительство СССР включило ее в состав Азербайджана. В 1991 г. в результате референдума Нагорный Карабах объявил себя независимой республикой. На данный момент экономически и в военном плане территория поддерживается Арменией, однако юридически принадлежит Азербайджану.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.