Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе, ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня. В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко также обсудили ситуацию в России и Белоруссии «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами» и обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран. Кроме того, лидеры говорили о ситуации с распространением коронавируса и дальнейших действиях по нормализации транспортного сообщения между государствами.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирного населения.