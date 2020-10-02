Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Лукашенко

Лидеры двух стран также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Сочи 14 сентября. «С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии», — рассказали в пресс-службе.