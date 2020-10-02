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Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после выборов президента, включая внешнее вмешательство, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», — говорится в сообщении. Особое внимание Путин и Лукашенко уделили обострению конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. 

Лидеры двух стран также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Сочи 14 сентября. «С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавируса, в первую очередь за решение о приоритетных поставках российской вакцины в Белоруссию.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных