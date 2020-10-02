Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после выборов президента, включая внешнее вмешательство, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», — говорится в сообщении. Особое внимание Путин и Лукашенко уделили обострению конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Лидеры двух стран также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Сочи 14 сентября. «С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии», — рассказали в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавируса, в первую очередь за решение о приоритетных поставках российской вакцины в Белоруссию.