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Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие ДСНВ на пять лет

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. По его словам, из-за того, что срок договора истекает в начале следующего года, повышается «возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции».

«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет», — цитирует «РИА Новости» генсека. Гутерреш также пояснил, что программы модернизации арсеналов угрожают качественной гонкой ядерных вооружений, а растущее недоверие и напряженность между обладающими ядерным оружием странами увеличивает ядерные риски.

СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных