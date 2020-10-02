Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие ДСНВ на пять лет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН, призвал Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. По его словам, из-за того, что срок договора истекает в начале следующего года, повышается «возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции».
«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет», — цитирует «РИА Новости» генсека. Гутерреш также пояснил, что программы модернизации арсеналов угрожают качественной гонкой ядерных вооружений, а растущее недоверие и напряженность между обладающими ядерным оружием странами увеличивает ядерные риски.
СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.