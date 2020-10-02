Путин и Пашинян обсудили участие иностранных боевиков в конфликте в Карабахе

Ранее сегодня Армения выразила готовность прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и обсудить ситуацию со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в которую, в частности, входит Россия. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября заявил, что страна откажется от силовых способов урегулирования конфликта за спорную территорию только в том случае, если Армения выведет с территории Нагорного Карабаха свои военные силы.