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Путин и Пашинян обсудили участие иностранных боевиков в конфликте в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора оба лидера выразили озабоченность в связи с участием иностранных боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока», — сообщили в Кремле.

Помимо этого, российский лидер акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта согласно заявлению стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.

Стороны также условились о продолжении контактов в различных форматах.

Ранее сегодня Армения выразила готовность прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и обсудить ситуацию со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в которую, в частности, входит Россия. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября заявил, что страна откажется от силовых способов урегулирования конфликта за спорную территорию только в том случае, если Армения выведет с территории Нагорного Карабаха свои военные силы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Ранее по теме: Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных