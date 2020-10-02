Путин и Пашинян обсудили участие иностранных боевиков в конфликте в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора оба лидера выразили озабоченность в связи с участием иностранных боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе.
«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока», — сообщили в Кремле.
Помимо этого, российский лидер акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта согласно заявлению стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.
Стороны также условились о продолжении контактов в различных форматах.
Ранее сегодня Армения выразила готовность прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и обсудить ситуацию со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в которую, в частности, входит Россия. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября заявил, что страна откажется от силовых способов урегулирования конфликта за спорную территорию только в том случае, если Армения выведет с территории Нагорного Карабаха свои военные силы.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.