Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

О том, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе присутствует Турция до этого сообщило Минобороны Армении. По данным ведомства, 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Однако Анкара и Баку опровергли эти обвинения. Кроме того, МИД РФ заявил, что располагает данными о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне сообщил, что это было сделано через Турцию.