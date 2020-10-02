Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете The Globe and Mail.
«Террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана при поддержке Турции. Как можно было сейчас предложить оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов? Прекращение огня может быть установлено только в том случае, если убрать Турцию с Южного Кавказа», — сказал Пашинян.
Премьер-министр также заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган мечтает восстановить Османскую империю, которая уничтожила свое этническое армянское население в результате массовых убийств и депортаций во время Первой мировой войны. По словам Пашиняна, поведение Турции является «проблемой» для всего международного сообщества и Армения сейчас ведет «постоянные» переговоры с Россией.
Ранее сегодня Армения выразила готовность прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и обсудить ситуацию со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в которую, в частности, входит Россия. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября заявил, что страна откажется от силовых способов урегулирования конфликта за спорную территорию только в том случае, если Армения выведет с территории Нагорного Карабаха свои военные силы.
О том, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе присутствует Турция до этого сообщило Минобороны Армении. По данным ведомства, 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Однако Анкара и Баку опровергли эти обвинения. Кроме того, МИД РФ заявил, что располагает данными о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне сообщил, что это было сделано через Турцию.
По сравнению с другими странами, которые призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, Турция открыто заявила о поддержке последнего. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу высказался о готовности оказать военную помощь Азербайджану. Эрдоган, в свою очередь, призвал «покончить с оккупацией Арменией» территорий Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».