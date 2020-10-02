Армения выразила готовность к мирному урегулированию конфликта в Карабахе
«Армения по-прежнему привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Хотя эта агрессия против Нагорного Карабаха будет и впредь получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы взаимодействовать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 гг.», — говорится в сообщении министерства.
Ранее президенты России, США и Франции, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху. Страны осудили военные действия в Карабахе и призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь на этой территории.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия на линии соприкосновения только при условии немедленного вывода войск Армении с территории Карабаха.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирного населения.