Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Белоруссии ранее сегодня. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.