Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — сказала она.
Захарова назвала «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти» введение Европейским союзом (ЕС) санкций против 40 высокопоставленных лиц Белоруссии, которых считают ответственными за «фальсификацию» выборов в республике и нарушение прав человека. Также представитель МИД обвинила ЕС в нарушении принципов устава ООН и хельсинкского заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела государств.
ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Белоруссии ранее сегодня. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.
МИД Белоруссии анонсировал введение ответных санкций против официальных лиц ЕС. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подобные шаги ЕС могут привести к еще более серьезным последствиям, в том числе к выходу Белоруссии из совместных программ и проектов.
Поводом для введения санкций со стороны ЕС послужили выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. ЕС признал результаты выборов «сфальсифицированными», а Лукашенко назвал нелегитимным президентом. «Временным представителем» белорусов европейские страны считают Координационный совет оппозиции, основанный Тихановской, которая сейчас находится в Литве.