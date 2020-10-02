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Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

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Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — сказала она. 

Захарова назвала «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти» введение Европейским союзом (ЕС) санкций против 40 высокопоставленных лиц Белоруссии, которых считают ответственными за «фальсификацию» выборов в республике и нарушение прав человека. Также представитель МИД обвинила ЕС в нарушении принципов устава ООН и хельсинкского заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела государств.

ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Белоруссии ранее сегодня. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.

МИД Белоруссии анонсировал введение ответных санкций против официальных лиц ЕС. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подобные шаги ЕС могут привести к еще более серьезным последствиям, в том числе к выходу Белоруссии из совместных программ и проектов.

Поводом для введения санкций со стороны ЕС послужили выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. ЕС признал результаты выборов «сфальсифицированными», а Лукашенко назвал нелегитимным президентом. «Временным представителем» белорусов европейские страны считают Координационный совет оппозиции, основанный Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных