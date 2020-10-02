Посольствам Польши и Литвы в Белоруссии приказали сократить штат

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал Глаз. В соответствии с требованиями, в польском посольстве должно остаться 18 человек вместо 50, а в литовском — 14 вместо 25.