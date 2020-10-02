Посольствам Польши и Литвы в Белоруссии приказали сократить штат
Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии потребовало от посольств Польши и Литвы в республике сократить число работающих сотрудников, сообщает портал Tyt.by со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал Глаз. В соответствии с требованиями, в польском посольстве должно остаться 18 человек вместо 50, а в литовском — 14 вместо 25.
Также МИД Белоруссии с 5 октября отзывает своих послов в указанных странах для консультаций. «Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», — подчеркнул Глаз.
Ранее Польша, Литва, Латвия, Германия, Словакия, Чехия и Франция отказались признать президента Белоруссии Александра Лукашенко законным главой республики. Кроме того, сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении 44 чиновников Белоруссии, которые, по его мнению, несут ответственность за «фальсификацию» президентских выборов в Белоруссии и насилие по отношению к демонстрантам.