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Посольствам Польши и Литвы в Белоруссии приказали сократить штат

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии потребовало от посольств Польши и Литвы в республике сократить число работающих сотрудников, сообщает портал Tyt.by со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал Глаз. В соответствии с требованиями, в польском посольстве должно остаться 18 человек вместо 50, а в литовском — 14 вместо 25.

Также МИД Белоруссии с 5 октября отзывает своих послов в указанных странах для консультаций. «Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», — подчеркнул Глаз.

Ранее Польша, Литва, Латвия, Германия, Словакия, Чехия и Франция отказались признать президента Белоруссии Александра Лукашенко законным главой республики. Кроме того, сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении 44 чиновников Белоруссии, которые, по его мнению, несут ответственность за «фальсификацию» президентских выборов в Белоруссии и насилие по отношению к демонстрантам.

Ранее по теме: Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных