Армения сообщила о наступлении Азербайджана в Карабахе
«В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью. На данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта, где противник, бросив на фронт новые силы, перешел в наступление.
В инфоцентре также сообщили, что силам Армении удалось сбить три самолета ВВС Азербайджана.
В Минобороны Азербайджана сообщили об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».