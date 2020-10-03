Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан
Власти Грузии приостановили выдачу разрешений на транзит военных грузов через свою территорию в Армению и Азербайджан, сообщил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.
«Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран», — цитирует его ТАСС.
Министр пояснил, что решение не распространяется на транспортировку гражданских грузов.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».