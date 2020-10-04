Ереван сообщил о ракетном обстреле Азербайджаном Степанакерта
«Вопреки многочисленным предупреждениям, азербайджанская террористическая армия продолжает атаковать гражданское население Степанакерта с помощью систем "Полонез" и "Смерч", — заявил он.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нападение Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентно по своим масштабам. По его словам, Азербайджан задействовал сотни танков и бронемашин, десятки самолетов и беспилотников, тысячи ракет и снарядов, а также десятки тысяч человек. Координируют действия азербайджанских сил турецкие военные, добавил Пашинян.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».