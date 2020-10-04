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Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах

Ведомости

Вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РБК отметил, что Россия может ввести миротворцев в Карабах только с согласия Армении и Азербайджана.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал он.

Ранее президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, представляющие входящие в Минскую группу ОБСЕ страны, выступили с совместным заявлением, призвав Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

Ранее по теме: Россия, Франция и США выступили с совместным заявлением по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных