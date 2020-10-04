Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Вопрос о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал он.
Ранее президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, представляющие входящие в Минскую группу ОБСЕ страны, выступили с совместным заявлением, призвав Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».