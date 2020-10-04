В Баку заявили о гибели 22 мирных жителей при обстреле со стороны Армении
Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Гаянджу, Тертер и Горадиз, в результате чего погибли 22 мирных жителя, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«В результате преднамеренного артобстрела со стороны Армении 22 мирных гражданина Азербайджана, в том числе двое школьников, были убиты, еще 74 получили ранения», — говорится в сообщении.
В МИД республики назвали обстрелы грубым нарушением международного права и продолжением агрессивной политики Еревана.
Всего, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, с 27 сентября погибли 24 мирных жителя, еще 111 человек получили ранения, передают «РИА Новости».
Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в Facebook, что с территории Армении не ведется огонь по Азербайджану. По ее словам, после обстрела азербайджанскими силами столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта силы НКР начали наносить удары по военным объектам Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».