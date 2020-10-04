В Баку завели уголовное дело против лидера Нагорного Карабаха
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, сообщил глава ведомства Кямран Алиев, передает агентство Report.az.
По его словам, вооруженные силы Нагорного Карабаха в воскресенье утром обстреляли второй по величине город республики Гянджу, в котором проживают около полумиллиона человек.
В результате обстрела погиб один мирный житель, еще 32 получили ранения, отметил Алиев. Ведомство считает, что лидер НКР умышленно приказал открыть огонь по мирному населению, и завело дело по множеству статей УК, среди которых статьи об умышленном убийстве, терроризме, уничтожении имущества, создании преступного сообщества.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в результате утренних обстрелов силами НКР нескольких городов республики погибли 22 мирных жителя, еще 74 получили ранения. По данным генпрокуратуры Азербайджана, с 27 сентября погибли 24 мирных жителя, еще 111 человек получили ранения, сообщали «РИА Новости».
Официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян заявила в Facebook, что с территории Армении не ведется огонь по Азербайджану. По ее словам, после обстрела азербайджанскими силами столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта силы НКР начали наносить удары по военным объектам Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».