Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Белоруссии, сообщается на сайте украинского президента.
Согласно указу, правительство Украины должно продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории страны белорусских предпринимателей и специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, а также внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению для них вида на жительство.
Кроме того, украинское правительство должно упростить порядок получения разрешений на работу для белорусских IT-специалистов, а также обеспечить бесперебойную работу портала и телефонов горячей линии для консультаций специалистов, которые иммигрируют из Белоруссии.
Указ должен способствовать привлечению белорусских специалистов и развитию инвестиционного потенциала Украины, считают в администрации Зеленского.
16 сентября сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил, что приостанавливает программу материальной помощи силовикам, уволившимся из органов внутренних дел Белоруссии во время протестов против результатов выборов 9 сентября. Он принял это решение после того, как в начале сентября четырех сотрудников компании арестовали и обвинили в хищениях в особо крупном размере (эквивалент 3 млн руб.). Им грозит 12 лет лишения свободы. Тогда в компании заявили, что счета ее белорусского подразделения арестованы. Позднее адвокат Антон Гашинский сообщил, что Следственный комитет Белоруссии снял арест со счетов IT-компании PandaDoc и разблокирует их.