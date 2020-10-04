Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

16 сентября сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил, что приостанавливает программу материальной помощи силовикам, уволившимся из органов внутренних дел Белоруссии во время протестов против результатов выборов 9 сентября. Он принял это решение после того, как в начале сентября четырех сотрудников компании арестовали и обвинили в хищениях в особо крупном размере (эквивалент 3 млн руб.). Им грозит 12 лет лишения свободы. Тогда в компании заявили, что счета ее белорусского подразделения арестованы. Позднее адвокат Антон Гашинский сообщил, что Следственный комитет Белоруссии снял арест со счетов IT-компании PandaDoc и разблокирует их.