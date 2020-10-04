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Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Белоруссии, сообщается на сайте украинского президента.

Согласно указу, правительство Украины должно продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории страны белорусских предпринимателей и специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, а также внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению для них вида на жительство.

Кроме того, украинское правительство должно упростить порядок получения разрешений на работу для белорусских IT-специалистов, а также обеспечить бесперебойную работу портала и телефонов горячей линии для консультаций специалистов, которые иммигрируют из Белоруссии.

Указ должен способствовать привлечению белорусских специалистов и развитию инвестиционного потенциала Украины, считают в администрации Зеленского.

16 сентября сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо заявил, что приостанавливает программу материальной помощи силовикам, уволившимся из органов внутренних дел Белоруссии во время протестов против результатов выборов 9 сентября. Он принял это решение после того, как в начале сентября четырех сотрудников компании арестовали и обвинили в хищениях в особо крупном размере (эквивалент 3 млн руб.). Им грозит 12 лет лишения свободы. Тогда в компании заявили, что счета ее белорусского подразделения арестованы. Позднее адвокат Антон Гашинский сообщил, что Следственный комитет Белоруссии снял арест со счетов IT-компании PandaDoc и разблокирует их.

Ранее по теме: Следственный комитет Белоруссии разблокирует счета PandaDoc

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных