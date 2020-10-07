Путин выразил надежду на мирное разрешение протестов в Киргизии
Президент России Владимир Путин надеется, что ситуация в Киргизии после выборов в парламент республики разрешится мирно.
«То, что там произошло после этого (выборов в парламент республики), конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс, и, повторяю еще раз, как можно быстрее это должно произойти», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил что прошедшие парламентские выборы признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта.
После объявления результатов парламентских выборов 5 октября в Бишкеке и других городах Киргизии начались акции протеста, переросшие в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили здание Белого дома – резиденции правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено. 6 октября премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента республики Дастан Джумабеков подали в отставку.