Путин выразил надежду на мирное разрешение протестов в Киргизии

«То, что там произошло после этого (выборов в парламент республики), конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс, и, повторяю еще раз, как можно быстрее это должно произойти», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».