МИД России ответил на заявление Франции и Германии о ситуации с Навальным

Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому политик, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине, 7 сентября выйдя из комы.