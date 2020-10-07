МИД России ответил на заявление Франции и Германии о ситуации с Навальным
Заявление дипведомств Франции и Германии о скором введении санкций против России в связи с предполагаемым отравлением основателя ФБК Алексея Навального неприемлемо, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями», — приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова Захаровой. Она пояснила, что Париж и Берлин с сотрудничества «переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес».
Захарова посетовала, что Евросоюз призывает ввести адресные санкции против Москвы из-за Навального, «отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам». «Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе антироссийской коалиции», — сказала представитель МИД. Она заявила, что Россия готова к нормализации отношений, однако не считает, что они возможны на прежнем уровне.
Ранее внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального. Отдельно министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что введение санкций против Москвы в связи с госпитализацией политика неизбежно, если российская сторона не прояснит обстоятельства инцидента. До этого основанием для введения санкций Берлин называл подтверждение специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) версии об отравлении Навального ядом группы «Новичок».
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому политик, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине, 7 сентября выйдя из комы.