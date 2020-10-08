Экс-канцлер Германии пригрозил судом газете Bild из-за интервью с Навальным

Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Специалисты из Германии, Франции и Швеции настаивают, что причиной ухудшения состояния политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Этот факт подтвердили также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметившие, что найденное в анализах оппозиционера вещество схоже с «Новичком», но не входит в список официально запрещенных. Россия версию с отравлением не подтверждает, ссылаясь на отказ Германии предоставить результаты обследования пациента.