Экс-канцлер Германии пригрозил судом газете Bild из-за интервью с Навальным
Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на немецкое издание Bild за публикацию интервью с основателем ФБК Алексеем Навальным, где тот называет его «мальчиком на побегушках» у президента России Владимира Путина и обвиняет в получении тайных платежей от главы государства. Свое заявление Шредер опубликовал на странице в LindekIn.
Бывший канцлер назвал ложными и необоснованными обвинения Навального в получении тайных платежей от Путина. Шредер подчеркнул, что сам основатель ФБК признался в отсутствии у него доказательств своих слов.
«Тем не менее, BILD и bild.de распространили эти заявления, не спросив моего мнения. Поэтому я считаю себя вынужденным подать в суд на издателя, который серьезно нарушил мои личные права. То же самое произойдет и с другими СМИ, если они будут и дальше распространять ложные заявления, сделанные BILD и bild.de», – написал Шредер.
Интервью Навального немецкой газете было опубликовано 7 октября. В нем он раскритиковал Шредера за то, что тот сказал об отсутствии фактов, подтверждающих отравление ядом из группы «Новичок». Навальный выразил уверенность, что Шредер получает «скрытые платежи».
Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Специалисты из Германии, Франции и Швеции настаивают, что причиной ухудшения состояния политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Этот факт подтвердили также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметившие, что найденное в анализах оппозиционера вещество схоже с «Новичком», но не входит в список официально запрещенных. Россия версию с отравлением не подтверждает, ссылаясь на отказ Германии предоставить результаты обследования пациента.