Главы МИД России, Армении и Азербайджана могут встретиться в Москве
Россия прорабатывает возможность организации переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Прорабатываются различные схемы действий. Среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она подчеркнула, что посреднические усилия Москвы направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновление мирного переговорного процесса между конфликтующими сторонами.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.
Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.