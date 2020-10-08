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Главы МИД России, Армении и Азербайджана могут встретиться в Москве

Ведомости

Россия прорабатывает возможность организации переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Прорабатываются различные схемы действий. Среди прочего нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что посреднические усилия Москвы направлены на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновление мирного переговорного процесса между конфликтующими сторонами.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения. 

Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных