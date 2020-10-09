Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера

5 октября в стране начались протесты против результатов парламентских выборов. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова.