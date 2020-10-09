Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова, сообщает его пресс-служба. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.
«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской республики также считается ушедшим в отставку», – говорится в сообщении.
До формирования нового состава правительства лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов кабмина, уточнили в пресс-службе Жээнбекова.
5 октября в стране начались протесты против результатов парламентских выборов. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова.