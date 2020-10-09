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Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова, сообщает его пресс-служба. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.

«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской республики также считается ушедшим в отставку», – говорится в сообщении.

До формирования нового состава правительства лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов кабмина, уточнили в пресс-службе Жээнбекова.

5 октября в стране начались протесты против результатов парламентских выборов. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных